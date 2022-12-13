Главное за вторник: ставки по депозитам, $1 миллиард помощи и защита долларовых сбережений

Банкам могут дать повод для снижения ставок по депозитам

В военное время одним из ключевых источников заработка для украинских банков стали вложения в депозитные сертификаты Национального банка. «Минфин» расскажет, сколько зарабатывают на них банки, что могут предпринять регуляторы, чтобы изменить ситуацию, и как это скажется на вкладчиках и других потребителях финансовых услуг.

Минфин разместил на аукционе облигации на 14 миллиардов

На аукционе 13 декабря Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,04 млрд грн, что намного больше, чем на прошлой неделе — 3,09 млрд грн (в эквиваленте).

Украине выделили $1 миллиард помощи для прохождения зимы

Украина привлекла около $1 млрд по итогам прошедшей сегодня, 13 декабря, в Париже международной конференции «Солидарность с украинским народом». Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Рада разрешила бизнесу хранить до 2 тонн горючего без лицензии

Верховная Рада приняла законопроекты № 8196 и № 8197 во втором чтении, позволив бизнесу хранить до 2 тонн горючего для генераторов без лицензии. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Ярослав Железняк.

Борьба с отмыванием денег: ЕС ограничил покупку криптовалюты за наличку

Европейский союз ограничил покупку криптовалюты за наличные деньги — теперь для этой цели можно будет использовать не более 10 тыс. евро за транзакцию. Об этом говорится в сообщении Евросоюза.

Сэм Бенкман-Фрид арестован на Багамских островах — CNN

Сэм Бенкман-Фрид, основатель криптобиржи FTX, был арестован на Багамских островах. Прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление правительства Багамских островов.

Как правильно защитить долларовые сбережения

Имеет ли смысл накапливать доллар сейчас, чтобы сохранить накопленные финансы? Большинство украинцев просто решают дилемму — покупать при первой же возможности. О том, как уберечься от обесценивания сбережений НВ рассказал Любомир Остапов, финансовый планер iplan.ua. «Минфин» выбрал главное.

Источник: МинФин