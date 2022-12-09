Сын Бернара Арно возглавит Christian Dior
Старший сын французского миллиардера Бернара Арно — Антуан — станет исполнительным директором семейного холдинга Christian Dior SE, сообщает Reuters.
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Зачем эта перестановка
По данным холдинговой компании, решение о назначении Антуана Арно на пост генерального директора позволит семье Арно сохранить контроль как над LVMH, так и над Christian Dior SE.
Этот шаг укрепляет стратегию LVMH по назначению пятерых детей основателя и генерального директора Бернара Арно на руководящие должности в группе.
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Какие посты занимают дети Арно
Антуан Арно в настоящее время является исполнительным директором бренда мужской обуви LVMH Berluti.
Сестра Антуана Арно — Дельфин — также входит в совет директоров Christian Dior SE, а также является исполнительным вице-президентом в главном модном доме Louis Vuitton.
Еще один сын — Александр Арно — занимает должность исполнительного вице-президента в ювелирной компании Tiffany.
Еще двое детей — Фредерик и Жан — занимают руководящие должности в часовых компаниях группы.
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Детали о Christian Dior
Christian Dior SE — зарегистрированная на бирже компания, владеющая большей частью доли семьи Арно в LVMH, крупнейшей в мире группе компаний класса люкс.
Christian Dior SE владеет примерно 41% акционерного капитала LVMH и 56% прав голоса, что делает его крупнейшим акционером компании, зарегистрированной на парижской бирже.
В свою очередь, Christian Dior SE почти полностью принадлежит семье Арно.
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Источник: МинФин