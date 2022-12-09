Финансы

Ощадбанк подал против РФ жалобу в Европейский суд по правам человека

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 9 декабря, 2022
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Ощадбанк 8 декабря подал жалобу против РФ в Европейский суд по правам человека из-за нанесенного военной агрессией убытков. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанк.

Фото: 24tv.ua

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Причина жалобы

Банк отмечает, что в результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб.

«Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения понесли разрушения и повреждения, а сам банк — значительные потери», — говорится в заявлении.

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Документация военных преступлений позволила банку «применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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