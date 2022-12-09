Ощадбанк подал против РФ жалобу в Европейский суд по правам человека
Ощадбанк 8 декабря подал жалобу против РФ в Европейский суд по правам человека из-за нанесенного военной агрессией убытков. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанк.
Фото: 24tv.ua
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Причина жалобы
Банк отмечает, что в результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб.
«Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения понесли разрушения и повреждения, а сам банк — значительные потери», — говорится в заявлении.
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Документация военных преступлений позволила банку «применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора».
Источник: МинФин