Ощадбанк подал против РФ жалобу в Европейский суд по правам человека

Ощадбанк 8 декабря подал жалобу против РФ в Европейский суд по правам человека из-за нанесенного военной агрессией убытков. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанк.

Фото: 24tv.ua

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Причина жалобы

Банк отмечает, что в результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб.

«Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения понесли разрушения и повреждения, а сам банк — значительные потери», — говорится в заявлении.

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Документация военных преступлений позволила банку «применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора».

Источник: МинФин