ЕС обещает решить проблему с блокировкой Венгрией 18 миллиардов евро для Украины

Вопрос о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине в любом случае будет решен положительно, несмотря на попытки заблокирования выделения этих средств правительством Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

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«Мы подробно проговорили здесь с господином Боррелем (высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности — ред.) и некоторыми другими коллегами из ЕС, как мы будем решать этот вопрос. Я получил заверение, что вопрос макрофинансирования Евросоюзом Украины при любых обстоятельств будет решено положительно», — сказал Кулеба.

При этом он также подчеркнул, что в этом вопросе Киев «имеет план Б».

Напомним

В ноябре Венгрия заявила, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Евросоюзу для Украины в размере 18 млрд евро в следующем году. В то же время Венгрия объявила о планах предоставить Украине 187 млн евро финансовой помощи.

Европейская комиссия отложила выплату для Будапешта бюджетной помощи в объеме 7,5 млрд евро и признала недостаточными усилия Венгрии по введению необходимых реформ. В частности, в области верховенства права и независимости судебных решений.

Источник: МинФин