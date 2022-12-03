Финансы

ЕС обещает решить проблему с блокировкой Венгрией 18 миллиардов евро для Украины

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

Вопрос о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине в любом случае будет решен положительно, несмотря на попытки заблокирования выделения этих средств правительством Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

Материалы по теме

10

► Подписывайтесь на страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Мы подробно проговорили здесь с господином Боррелем (высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности — ред.) и некоторыми другими коллегами из ЕС, как мы будем решать этот вопрос. Я получил заверение, что вопрос макрофинансирования Евросоюзом Украины при любых обстоятельств будет решено положительно», — сказал Кулеба.

При этом он также подчеркнул, что в этом вопросе Киев «имеет план Б».

Напомним

В ноябре Венгрия заявила, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Евросоюзу для Украины в размере 18 млрд евро в следующем году. В то же время Венгрия объявила о планах предоставить Украине 187 млн евро финансовой помощи.

Европейская комиссия отложила выплату для Будапешта бюджетной помощи в объеме 7,5 млрд евро и признала недостаточными усилия Венгрии по введению необходимых реформ. В частности, в области верховенства права и независимости судебных решений.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Рада приняла закон о списании кредитов на уничтоженное в результате войны имущество

22 часа ago

Рада назначила Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития

1 день ago

НБУ хочет понять стратегию банков с иностранным капиталом

1 день ago

Новым директором департамента безопасности НБУ стал Александр Паламарчук

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button