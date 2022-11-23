Украина получила от Всемирного банка дополнительное финансирование и гарантию от Латвии на $60 миллионов

22 ноября 2022 года, в государственный бюджет Украины поступило $60 млн финансирования от Всемирного банка. Из этих средств $50 млн предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные — $10 млн в качестве гарантий от Латвии. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Фото: depositphotos.com

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«Мы благодарны правительству Латвии и команде Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Условия кредитования

Срок погашения кредита от МАР — 10 лет с 4-летним льготным периодом, единовременная комиссия — 0,25 %, комиссия по обязательству — 0,25 % годовых от неснятого остатка.

Срок погашения кредита от Латвии — 18,5 лет с 4-летним льготным периодом, одноразовая комиссия — 0,25 % и комиссия по обязательствам — 0,25 %.

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Куда пойдут деньги

Денежные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.

Источник: МинФин