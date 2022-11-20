НБУ презентовал первую памятную медаль «Херсон — город героев» (фото)

19 ноября 2022 года на центральной площади свободного Херсона, еще совсем недавно находившегося под российской оккупацией, состоялась презентация первой памятной медали из серии, посвященной городам героев, — «Херсон — город героев».

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Во время рабочего визита глава Национального банка Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской областной военной администрации Ярославу Янушевичу.

Дизайн монеты

Дизайн памятной медали «Херсон — город героев», разработанный художницей Натальей Фандыковой, воссоздает пейзажи довоенного города Херсона — вдохновляющего к жизни красивого, гармоничного — в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против окуп.

Особый акцент веры в Победу сделан автором через воспроизведение на памятной медали строк из исторического романа Лины Костенко «Берестечко»: Не допускай такой мысли, что Бог покажет нам неласку. Жизнь человеческого срока сжатые. Нет времени на поражение.

Этой медалью Национальный банк начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

В серии запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев — Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Бучи, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

21 ноября 2022 года — памятная медаль «Харьков — город героев». Из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», тираж — до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. — в 2022 году);

25 ноября 2022 — памятная медаль «Мариуполь — город героев». Из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», тираж — до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. — в 2022 году);

5 декабря 2022 — памятная медаль «Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень. Из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», тираж — до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. — в 2022 году).

Где купить

Памятные медали будут реализовываться банками-дистрибьюторами Национального банка: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Памятная медаль «Херсон — город героев» изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», тираж — до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. — в 2022 году).

Источник: МинФин