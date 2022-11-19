Польша увеличивает до 160 млн евро кредит на реализацию инвестиционных проектов Украины

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 18 ноября, согласовал увеличение на 60 млн евро суммы льготного кредита Польши в рамках межправительственного соглашения на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщает «Минфин».

Фото: pixabay.com

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Общая сумма льготного кредита, который предоставит Польша, составляет 160 млн евро.

Кто получит средства

Укравтодор — 94,1 млн евро, которые пойдут на строительство дорожной инфраструктуры на подходах к 5 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе;

Гостаможслужба — 58,9 млн евро — обустройство пунктов пропуска «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская», закупка мобильных сканирующих систем на пунктах пропуска «Ягодин», «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская»;

Администрация Госпогранслужбы — 7 млн евро. Средства пойдут на закупку беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы.

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Помимо увеличения суммы кредита, распоряжение правительства регулирует вопрос продления на два года конечной даты заключения контрактов — до 31 декабря 2024 года и дает возможность внести изменения в контракты, заключенные в 2017 — 2018 годах по увеличению их стоимости.

Также будет отменено требование по меньшей мере 60% расходов польского происхождения для закупки технических средств таможенного контроля.

Источник: МинФин