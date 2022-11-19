Первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассчитывает, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в пятницу в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«Что касается 2023 года, то наша цель состоит в том, чтобы покрыть значительную часть финансового дефицита Украины. Мы, в частности, планируем это сделать с помощью инструмента, который мы называем «макрофинансовая помощь +». В рамках этой помощи будет предоставлено до 18 млрд евро «, — сказал Домбровскис.

Он отметил, что такая программа макрофинансовой помощи будет предусматривать некоторые условия получения средств. Речь идет о шагах, направленных на усиление надлежащего управления, а также на борьбу с коррупцией.

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«Нам необходимо будет подписать меморандум о взаимопонимании, для этого мы ожидаем окончательного одобрения программы законодателями Европейского Союза», — сказал он.

Домбровскис ожидает, что программа будет одобрена в начале декабря, что позволит Еврокомиссии предоставить первый транш уже в начале января 2023 года. В свою очередь Шмыгаль выразил надежду, что такой транш поступит именно в январе.

Источник: МинФин