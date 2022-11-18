В рамках помощи энергосистеме Украины партнеры утвердили программы на 200 миллионов евро

Международные партнеры утвердили программы помощи украинской энергосистеме более чем на 200 млн евро. Часть необходимого оборудования уже идет в Украину. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга «Текущая ситуация с электроэнергией в Украине», сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

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«Я знаю, что уже утверждены программы более чем на 200 млн евро. Это совокупная цифра. Процесс утверждения средств в этом направлении продолжается во многих международных партнерах и странах, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Все они подключились и ищут средства для того, чтобы как можно скорее купить необходимое оборудование», — отметил он.

По словам Харченко, сейчас в Украину уже следует оборудование, которое необходимо для восстановления отечественной энергосистемы. При этом он уточнил, что оно специфично; оборудование не всегда имеется в свободном доступе, а большее его количество производится долго.

«С оборудованием сейчас тяжело. Мы делали запасы, но они не бесконечны; после масштабных волн атак запасы сильно иссякают… Мы сейчас ищем все возможное оборудование, в том числе любые трансформаторы, даже те, которые уже были в использовании. Проблема есть. С одной стороны, партнеры максимально собрались, с другой — это не так просто», — добавил он.

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Напомним

С 10 октября объекты энергетической инфраструктуры начали подвергаться массированным атакам, которые приобрели регулярный характер.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, почти половина энергосистем Украины выведена из строя в результате ракетных ударов РФ.

Источник: МинФин