Финансы

В «Нафтогазе» подтвердили обстрел россиянами газодобывающих объектов

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
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Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО «Укргаздобыча» на востоке Украины. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Facebook.

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Ракетные обстрелы

В результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.

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Информацию о пострадавших устанавливают, возгорание на объектах уже ликвидировали работники ГСЧС.

«Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. В настоящее время ими оцениваются последствия и масштабы атаки», — добавил Чернышев.

Предыстория

17 ноября Россия снова атаковала ракетами Украину. Как пишут СМИ, в Киеве были слышны взрывы, в Киевской области работала система противовоздушной обороны. Также прогремели взрывы в Днепре, Одессе.

По предварительной информации военной администрации Киева, над городом сбиты две крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет. Кроме того, над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА «Shahed».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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