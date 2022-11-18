НБУ аннулировал лицензии 17 финансовым учреждениям

Национальный банк Украины аннулировал лицензии 17 небанковским финансовым учреждениям и исключил из Государственного реестра 13 небанковских финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: wikipedia.org

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Аннулирование лицензии

На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:

ООО «ФК «Фаворит»;

ООО «Капитал Проперти;

ООО «ФК «Фин2гоу»;

ООО «Профессиональная платежная система»;

ООО «Агема финанс»;

ООО «ИКК Финанс»;

ООО «ФК «Скай»;

ООО «ФК «Фаворит» («Фаворіт»);

ООО «ФК «Парус»;

ООО «ФК «Финекс капитал»;

ООО «ФК «Тессела Ассет Финанс»;

ПО «Ломбард «Кредиком» ООО «Аутодок» и компания;

ООО «ФК «Центр факторинговых услуг»;

ООО «ФК «Сокур».

Кроме того, отдельные лицензии на основании полученных заявлений аннулированы:

ООО «ФК «Технофинанс» — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО «Профитгид» — лицензии на предоставление услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО «Ф К Фин пей» — лицензии на предоставление услуг по факторингу, предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.

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На основании полученных заявлений и документов от ПО «Ломбард «Кредитком», ООО «Агема финанс», ООО «ФК «Фаворит», ООО «Профессиональная платежная система», ООО «ИКК Финанс», ООО «Капитал Проперти, ООО «ФК «Скай», ООО «ФК «Тессела Ассет Финанс», ООО «ФК «Фаворит» («Фаворіт»), ООО «ФК «Финекс капитал», ООО «ФК «Центр факторинговых услуг» эти небанковские учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

ООО «Финансовая компания «Вайтпэй» и ООО «Финансовая компания «ПУНГ» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отсутствием лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 16 ноября 2022 года.

Источник: МинФин