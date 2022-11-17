Укрзализныця запустила продажу символических билетов в Севастополь

АО «Укрзализныця» в рамках совместного с платформой UNITED24 проекта «Билеты к победе» запустило продажу символических билетов на первый рейс из Киева в Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: rbc.ua

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Продажа билетов

Всего украинцы приобрели уже 2,5 тысячи таких билетов на первые рейсы в освобожденный Херсон, а также временно оккупированные Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Воспользоваться этими билетами можно будет сразу же после деоккупации.

«Только движение будет возобновлено, мы пошлем благотворителям письмо с информацией обо всех деталях относительно выбранного рейса», — напомнили железнодорожники.

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Рейсы будет совершать легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

Куда пойдут деньги

Все билеты благотворительны: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта-автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Источник: МинФин