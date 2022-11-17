Неудачный сентябрь: экспорт товаров и услуг сократился на 26%

За 9 месяцев текущего года экспорт товаров и услуг сократился на 26% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году: $42,5 млрд против $57,6 млрд. Об этом сообщает Опендатабот.

Фото: ukrinform.ua

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Падение экспорта

Экспорт услуг за 9 месяцев текущего года сократился лишь на 8%: 12 млрд в 2022 против 13 млрд в соответствующий период в прошлом году.

Следует отметить, что сентябрь был неудачным для этой сферы: общий экспорт услуг упал на 2% по сравнению с августом

Негативная тенденция отразилась даже на сфере ІТ, которая едва ли не единственная до того стабильно росла. Так, по сравнению с августом, доля ІТ в общем экспорте услуг сократилась на 7% за месяц.

Несмотря на неудачный сентябрь, экспорт IT-услуг все еще не единственная сфера, которая в 2022 году набирает обороты — +13% за 9 месяцев. Однако это все еще меньше показателей прироста за соответствующий период в прошлом году — +35%.

Из-за определенного упадка остального экспорта услуг доля IT все еще составляет почти половину — 46%. Это на 8% больше, чем в прошлом году, и почти вдвое больше показателей начала 2020 года — 24%.

Источник: МинФин