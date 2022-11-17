Миллиардер из Австралии вложит $500 миллионов на восстановление Украины

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест в качестве якорного инвестора вложит $500 млн в один из инвестиционных фондов, нацеленный на зеленую энергетику, который сейчас формирует Black Rock для восстановления Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на Киевском международном экономическом форуме в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Фото: unn.com.ua

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Что известно

«Сейчас должны быть первые якоря, которые вложат первые сотни миллионов долларов и покажут своими реальными действиями, что они верят в Украину. Есть австралийский мультимиллиардер, второй по богатству человек в Австралии Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, один из крупнейших инвесторов в водородные технологии, он публично обязался инвестировать первые $500 млн в один из фондов, которые готовит сейчас Black Rock», — сказал Шурма.

По его словам, размер фонда сложно назвать точно, но он оценивается от $25 млрд до $100 млрд.

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Предыстория

11 ноября Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании, который согласовывает границы консультативного содействия разработке специальной платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и поддержке экономики.

Меморандум официально закрепляет достигнутые в сентябре договоренности между президентом Владимиром Зеленским и главой BlackRock Ларри Финком о механизмах привлечения инвестиций в Украину.

Источник: МинФин