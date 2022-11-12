«Налог на Google»: госбюджет Украины за третий квартал получит почти $40 миллионов

Завершилось декларирование по «налогу на Google» за третий квартал 2022 года. По его результатам госбюджет Украины получит почти $40 млн или 1,5 млрд грн. Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram.

Фото: today.ua

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«Наибольшие суммы были уплачены Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Google Ireland Limited», — написал он.

За 2022 год международные компании уже уплатили налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в государственный бюджет Украины 4,129 млрд грн.

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Напомним

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Ранее Гетманцев отмечал, что такие гиганты, как Facebook, Viber и другие, не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.

Источник: МинФин