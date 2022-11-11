Курс валют на 11 ноября: Доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 11 ноября, курс доллара на наличном рынке снизился на 27 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подорожал на 17 копеек в покупке и на 43 копейки в продаже.

Фото: pixabay.com

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В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 60 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,93−40,62 грн. Евро покупают за 39,47 грн, а продают за 40,63 грн.

По данным валютного аукциона, на «черном рынке» (в обменниках) доллар торгуется за 40,50 — 40,70, евро — 39,90−40,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,5686−36,9343 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 37,4608−37,8354 грн/евро.

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Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин