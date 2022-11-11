Главное за неделю: Инфляция, миссия МВФ, падение биткоина и международные резервы

Игорь Кушнир: Квартиры в домах с новыми стандартами безопасности подорожают на 10−15%

С началом полномасштабной войны в Украине рынок недвижимости практически приостановился. Появившиеся в сентябре проявления активности быстро погасили массированные ракетные обстрелы России. В то же время, уже к октябрю прайсы на новые «квадраты» существенно выросли. О том, что сейчас происходит с рынком недвижимости Киева и ценами на жилье, «Минфин» пообщался с председателем правления — президентом «Киевгорстроя» Игорем Кушниром.

НБУ прокомментировал уровень инфляции в октябре

В октябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 26,6% (с 24,6% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 2,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госстатом. Фактические темпы роста цен соответствовали траектории базового прогноза НБУ, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2022 года.

Наибольший рост фондового рынка за последние годы: Американские акции резко пошли вверх

Индексы S&P 500 и Nasdaq подскочили в четверг, 10 ноября, достигнув наибольшего дневного прироста процента за 2−2,5 года, поскольку признак замедления инфляции в октябре вызвал предположение, что Федеральная резервная система может стать менее агрессивной с повышением процентных ставок.

Украина и МВФ будут договариваться о новой программе в онлайн режиме

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине приступила к работе в онлайн режиме. Результатом должно стать внедрение мониторинговой программы.

Топ-10 мифов о криптовалюте: что говорят реальные факты

31 октября биткоин отпраздновал свой 14-й день рождения. Именно в этот день 2008 анонимный разработчик, или группа программистов под именем Сатоши Накамото, опубликовали документ «Биткоин: одноранговая платежная система», который дал старт блокчейн-индустрии. С тех пор она заполнилась слухами и домыслами.

Покупать ли золото в конце 2022 года и в 2023 году. Прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: Что сейчас происходит с ценами на золото и каковы перспективы по нему до конца 2022 года и 2023 года. Прогноз курса доллара и евро на период с 10 по 16 ноября.

Binance отказалась от спасения FTX. Курс биткоина упал до $16,6 тысяч

Криптобиржа Binance отказалась от сделки по спасению FTX. Курс первой криптовалюты в моменте опускался ниже $16 тысяч.

Депозиты в крупных банках: кто рискнул порезать доходность

После короткого затишья крупные банки снова начали постепенно увеличивать доходность депозитов в нацвалюте. За две недели, которые прошли с момента последнего обзора, сразу 5 финучреждений повысили ставки по гривневым вкладам. Какие заработки сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем более 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Банки ЕС блокируют переводы ФОП из Запорожья и других регионов из-за санкций

Физлица-предприниматели и другие бизнесы из частично оккупированных областей сталкиваются с тем, что европейские банки могут блокировать денежные переводы, ссылаясь на санкции.

Международные резервы в октябре выросли до $25,2 миллиарда

В течение октября международные резервы Украины выросли на 5,5% до $25,24 млрд после падения месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Укрнафта, Мотор Сич и другие: когда и сколько получат владельцы их акций

В течение одного дня государство взяло под свой контроль сразу 5 крупных украинских предприятий. Акции двух из них торговались на украинском фондовом рынке. «Минфин» разбирался, имеют ли право миноритарные акционеры на получение компенсации.

Минфин разместил на аукционе облигации на 43,7 миллиона

На аукционе 8 ноября Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 43,75 млн грн, что намного меньше, чем на прошлой неделе — 13,34 млрд грн (в эквиваленте).

Прибыль украинских банков упала с начала года в 7 раз — НБУ

В январе-сентябре платежеспособные украинские банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (51,4 млрд грн прибыли).

Источник: МинФин