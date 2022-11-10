Бизнес призвали поделиться генераторами с мобильными операторами

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал разрешить мобильным операторам использовать генераторы, благодаря которым бизнес поддерживает свою работу в условиях отсутствия электроснабжения. Об этом он написал в телеграм-канале.

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Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блекаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим работающим рядом бизнесом», — отметил он.

Чиновник добавил, если руководитель торгового или офисного центра использует стационарный промышленный генератор, то мобильные операторы могут подключить к нему поблизости базовую станцию.

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Во время блекаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам.

Источник: МинФин