Главное за среду: Депозиты, падение биткоина и 18 миллиардов евро от ЕС

Депозиты в крупных банках: кто рискнул порезать доходность

После короткого затишья крупные банки снова начали постепенно увеличивать доходность депозитов в нацвалюте. За две недели, которые прошли с момента последнего обзора, сразу 5 финучреждений повысили ставки по гривневым вкладам. Какие заработки сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем более 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

ЕК официально предложила предоставить Украине до 18 миллиардов евро в 2023 году

9 ноября Европейская комиссия предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год.

Биткоин на пике падения дешевел на 17%: кто снова обвалил крипторынок

Падение крипторынка спровоцировало массовое бегство инвесторов с четвертой в мире по оборотам криптобиржи FTX. Успокоить рынок не смогло даже объявление о ее приобретении крупнейшим игроком на рынке — Binance. Крупнейшую сделку на крипторынке можно без преувеличения назвать разбойничьим захватом. Поскольку основатель Binance Чанпэн Чжао даже не скрывал, что приложил руку к созданию проблем у FTX.

Глава НБУ призвал банкиров повышать депозитные ставки

Глава Нацбанка Андрей Пышный во время встречи с топ-менеджерами банков призвал их к повышению ставок по депозитам и продвижению дополнительных депозитных продуктов, направленных на снижение курсового давления. Об этом он написал в Фейсбуке.

Банки ЕС блокируют переводы ФОП из Запорожья и других регионов из-за санкций

Физлица-предприниматели и другие бизнесы из частично оккупированных областей сталкиваются с тем, что европейские банки могут блокировать денежные переводы, ссылаясь на санкции.

Источник: МинФин