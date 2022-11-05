Во Львове жильцам многоэтажек компенсируют половину стоимости генераторов

Городские власти Львова будут возвращать ОСМД, управляющим компаниям и другим исполнителям жилищных услуг домов 50% от стоимости генераторов. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

Фото: tvoemisto.tv

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Подробности

«Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем», — написал он.

Городской совет города принял отдельную Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов Львовской городской территориальной громады во время подготовки отопительного сезона 2022−2023 годов.

Согласно ему возместить 50% средств от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. При этом номинальная мощность генератора должна составлять от 3 кВт.

Кто может рассчитывать на возмещение

ОСМД,

управляющие компании,

исполнители жилищных услуг домов,

жилищно-строительные кооперативы Львова.

«Вы приобретаете генератор, подаете документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств», — отметил Садовый.

В пресс-службе Львовского городского совета объяснили: чтобы стать участником Программы, жители совместно с балансодержателем дома — это ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК, сначала должны оплатить покупку электрогенератора через банк.

Далее для получения компенсации подают через ЦНАП или сервис электронных обращений на рассмотрение комиссии пакет документов:

заявление установленного образца на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора;

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин