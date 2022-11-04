Microsoft предоставит технологическую помощь Украине на $100 миллионов

Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит технологическую помощь на $100 млн. Об этом заявил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, сообщает пресс-служба Минцифры.

Фото: t.me/zedigital

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Подробности

Отмечается, что благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft.

«Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование», — говорится в сообщении.

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В Минцифры напомнили, что с начала полномасштабной войны Microsoft предоставила более $400 млн в поддержку Украины.

Компания стала одной из первых, еще в начале марта приостановившей все новые продажи продуктов и услуг в России, добавили в министерстве.

«Microsoft — большой друг Украины. Именно их облачные технологии с начала полномасштабной войны сыграли решающую роль в защите нашей цифровой инфраструктуры и безопасности данных украинцев. Это неоценимая поддержка на технологическом фронте», — заявил Федоров.

Источник: МинФин