В следующие 2 года количество IPO уменьшится, но возрастет их доходность — эксперт

Доходность акций компаний, которые будут проводить первоначальное размещение, вырастет, но количество IPO снизится. Такой прогноз обнародовал инвестор и трейдер с 8-летним опытом Роберт Ли на вебинаре «Крипто-фондовая синхронизация: какой прогноз?»

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В прошлом году на фондовом рынке было проведено 1035 IPO. Для сравнения: за последние 22 года в общей сложности было около 6 тыс. первичных размещений. То есть в среднем IPO проводили около 270 компаний в год.

Вместе с увеличением количества выходивших на рынок компаний существенно снизилась их надежность. «Часто размещение проводили компании, которые фактически имели только один продукт, но импульсивно считали, что могут с его помощью захватить рынок», — объясняет Роберт Ли.

До пандемии размещения проводили в основном более надежные и крупные компании. Соответственно, были высокими и доходы инвесторов, которые вкладывали в них деньги. Акции сразу 10 компаний, выходивших на рынок в 2019 г., выросли в цене более чем на 300%, 2 из них подорожали более чем в 10 раз.

Для сравнения: планку в 300% доходности преодолела только одна компания, которая проводила размещение в 2021 году.

По мнению Роберта Ли, в следующие 2 года рынок вернется к качеству первоначальных размещений, а вот количество IPO снизится. «После работы над ошибками мы сможем увидеть те результаты, которые были до пандемии», — считает эксперт.

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Еще полгода коррекции

Как прогнозирует Роберт Ли, еще 2−3 квартала на фондовом рынке будет продолжаться умеренная коррекция. Во 2 квартале следующего года возможно частичное сворачивание жесткой монетарной политики ФРС. А вот потенциал для восстановления цены акций аутсайдеров из технологического, коммуникационного и финансового секторов, которые сейчас больше всего теряют стоимость, появится только в 2024 году.

Источник: МинФин