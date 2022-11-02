В «Дие» появилась услуга проверки нотариальных документов с помощью QR-кода

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции и Нотариальной палатой запустили первый этап масштабного проекта по цифровизации нотариата — «Нота». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Фото: odessa-life.od.ua

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Подробности

«Работаем над внедрением электронных нотариальных услуг в Украине — Нота. Первый этап проекта — нотариальные документы с QR-кодом. Для их проверки достаточно использовать QR-сканер в приложении «Дия», — говорится в сообщении.

Нотариальные документы формируются на специальных бланках. Но с начала полномасштабного вторжения появляются трудности с их созданием и логистикой. Нотариусам разрешили формировать часть документов на обычной белой бумаге А4. В то же время, случаются подделки нотариальных документов даже на специальных бланках.

«Для того чтобы обезопасить украинцев от подделки документов, запускаем проверку по QR-коду. Он может быть на: доверенности, договоре аренды транспортных средств, заявлении, на котором удостоверяется подлинность подписи.

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По QR-коду можно загрузить электронную копию документа в несколько кликов для проверки и хранения.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас наносить QR-код на документы могут нотариусы Киева. Но впоследствии проект масштабируется на всю страну.

Источник: МинФин