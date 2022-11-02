Главное за среду: Депозитные ставки, отставка главы Минрегиона и отключение света в Киеве вне графика
Небольшие банки вновь режут депозитные ставки
Последние две недели почти все небольшие банки сохранили действующие условия привлечения денег частных клиентов. Почему это происходит и стоит ли ожидать возобновления роста доходности вкладов в банках с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Глава Минрегиона Чернышов написал заявление об отставке
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сегодня, 2 ноября, подал в отставку. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
Почему при перебоях со светом исчезает интернет и возможность звонить по мобильному
Сети мобильной связи Украины столкнулись с наиболее сложным вызовом — регулярным отключением электроснабжения. Как перебои с электроэнергией влияют на мобильную связь и интернет, почему операторам нужен особый статус, рассказал телеком-эксперт Роман Химич.
Как Европа переживет зиму. Новая экономическая модель мира. Инвестиции в Украине (видео)
В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров говорит о: ближайшем будущем мировой экономики и почему нужно покупать чужие активы; об инвестициях в Украине; что будет с индексом S&P 500 в случае войны на Тайване; как Европа переживет зиму.
В Киеве могут выключать электричество вне графика: список районов
Сегодня, 2 ноября, в некоторых районах Киева могут применяться отключения электроэнергии вне графика. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
Источник: МинФин