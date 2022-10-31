Украина теряет за рабочий день от воздушных тревог 7,5 миллиарда гривен — Гетманцев

Потери от продолжающихся рабочий день масштабных тревог исчисляется по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП. Об этом в телеграм-канал написал глава налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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«Мы не можем отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги», — написал он.

По словам Гетманцева, важно организовать работу как государственного, так и частного, сектора экономики удаленно/в нерабочие времена/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции.

Напомним

Сегодня утром, 31 октября, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель. Поэтому в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии. Часть столицы осталась без электричества и водоснабжения.

В результате повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Рынок труда

ВВП

Источник: МинФин