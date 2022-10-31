Инфляция в Германии выросла до рекорда за последние 70 лет

Инфляция в Германии в октябре резко ускорилась, достигнув 10,4% в годовом исчислении. Об этом говорится в данных Федерального статистического ведомства ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com

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Рост инфляции

Таким образом, показатель достиг пикового значения с декабря 1951 г., когда уровень инфляции составлял 10,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем рост цен замедлился до 0,9%. В сентябре инфляция в месячном исчислении составила 1,9%.

Наиболее сильно по сравнению с октябрем 2021 года подорожали энергоносители — на 43%. Продовольственная инфляция в годовом исчислении составила 20,3%. В сфере услуг цены за год выросли на 4%.

Между тем более половины немецких компаний намерены повысить цены в ближайшие месяцы, выяснил немецкий Институт экономических исследований ifo в ходе ежемесячного опроса бизнеса.

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Однако в октябре их доля снизилась до 51,5%, в то время как месяцем ранее составляла 53,8%.

При этом экономика Германии с июля по сентябрь 2022 г. выросла, несмотря на влияние войны в Украине, энергетический кризис и последствия пандемии COVID-19.

По данным официальной статистики, ВВП ФРГ увеличился на 0,3% по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в сентябре годовая инфляция в еврозоне составляла 9,9% в годовом измерении, в шаге от того, чтобы впервые в истории стать двусмысленной — ранее Евростат ожидал, что сентябрьская инфляция достигнет 10%.

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Источник: МинФин