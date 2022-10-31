Главное за понедельник: Ракетные обстрелы энергоинфраструктуры, кадровые перестановки в НБУ и сбой в monobank

В monobank произошел масштабный сбой

Вечером 31 октября в работе monobank произошел сбой. Часть клиентов не может зайти в приложение, часть — сделать перевод средств. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский.

Суд арестовал экс-главу Налоговой службы Романа Насирова. Залог — 523 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.

Ракетные обстрелы Украины: повреждено 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах

В результате утренних обстрелов российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Пышный провел первые кадровые перестановки в НБУ

Новый глава НБУ Андрей Пышный провел первые кадровые перестановки в Национальном банке. Первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову ставят на борьбу с кризисами. Ярослава Матузку, который стоял на надзоре, делают завхозом. При этом теперь надзором займется новичок — Дмитрий Олейник, который ранее работал в Министерстве финансов и экономическом блоке Офиса президента.

Курс доллара и евро на этой неделе: почему нам снова обеспечены валютные скачки

На этой неделе валютный рынок Украины будет лихорадить. Среди факторов, которые существенно влияют на курс, есть как местные, на которые Украина может в той или иной степени влиять, так и те, которые от нас никак не зависят.

Источник: МинФин