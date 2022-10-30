Финансы

В каких странах самые низкие налоги на недвижимость — исследование

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд agoОбновлено: 30 октября, 2022
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Аналитический центр Tax Foundation проанализировал налоговые ставки в 38 странах мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. По данным анализа, самые низкие платежи поступают гражданам Эстонии, пишет «24 канал».Отчет от Tax Foundation: что учитывали

В отчете Tax Foundation проанализировали налоги 38 стран: налог на имущество, чистые активы, наследство, а также налоги на финансовые операции.

Также аналитики подчеркивают, что сейчас происходит усиление мер по борьбе с сокрытием имущества.В рамках сотрудничества представленных стран, на рынке недвижимости внедряются новые информационно-технологические решения, позволяющие сделать процедуру выплат более прозрачной.В каких странах самые низкие налоги на недвижимостьСогласно отчету 2022 года, рейтинг стран с самыми низкими налогами на недвижимость возглавили:

  • Эстония;
  • Новая Зеландия;
  • Словакия;
  • Австралия;
  • Латвия.

В то же время самые высокие налоги на имущество зафиксированы в Италии. За ней следуют:

  • Испания;
  • Швейцария;
  • Франция.

Налог на недвижимость в УкраинеОбщая ставка налога на недвижимое имущество в 2022 году составляет 97,5 гривны за 1 квадратный метр. Ставка предусмотрена Налоговым кодексом.Плательщиками налога на недвижимое имущество (кроме земельных участков) являются физические и юридические лица, владеющие объектами площадью: для квартир — более 60 квадратных метров; жилых домов — более 120 квадратных метров; разных типов жилой недвижимости — 180 квадратных метров.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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