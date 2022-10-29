Финансы

Если будут продолжаться обстрелы банкротами могут стать более 20% заемщиков банков — финансист

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды agoОбновлено: 29 октября, 2022
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Зима станет подлинным испытанием для украинского бизнеса с точки зрения погашения кредитов. Такое мнение высказал основатель и управляющий партнер группы компаний «Инвестохилс» Андрей Волков, сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Фото: mywallet.ua

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«У многих компаний финансовые резервы либо уже закончились, либо подходят к концу. Так что зима станет настоящим испытанием для бизнеса. Если начнутся перебои с энергоносителями (в том числе из-за повреждения критической инфраструктуры) и сломается логистика, мы можем увидеть лавинообразный рост NPL (проблемной задолженности)», — считает финансист.

По его словам, при таком сценарии весной 2023 года произойдет критическое накопление проблемной задолженности, и банкротами могут стать гораздо больше, чем 20% заемщиков. Причем первыми рискуют оказаться в зоне дефолта компании, в которых активы пострадали от военных действий или остались на оккупированных территориях.

«Именно такие должники — главные претенденты на пополнение статистики NPL», — говорит Волков.

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Прогнозы

Но, по его прогнозам, если боевые действия в ближайшие месяцы пойдут на спад и международная помощь Украине не иссякнет, то бизнес, напротив, будет выравнивать обслуживание своих долгов.

«По большинству прогнозов, активная фаза войны после зимы погаснет. А это значит, что ближе к лету 2023 качество кредитного портфеля банков улучшится, а доля NPL начнет сокращаться», — отмечает Волков.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды agoОбновлено: 29 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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