Финансы

Ущерб окружающей среде Украины из-за российской агрессии превысил 1,35 триллиона

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 27 октября, 2022
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Из-за действий России с начала полномасштабного вторжения окружающей среде Украины нанесен ущерб более чем на 1,35 трлн грн. Об этом сообщил Оперативный штаб по фиксации экопреступлений РФ, действующий на базе Госэкоинспекии, пишет Forbes.

Фото: ecopolitic.com.ua

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Ущерб окружающей среде

Ущерб считается по направлениям: вред земельным ресурсам, вред атмосферному воздуху и вред водным ресурсам.

«По уже подсчитанным случаям, совокупный ущерб составляет более 1,35 трлн грн. Речь идет о 574 проработанных случаях из более 800, которые были внесены в реестр», — отметила главная координатор Оперативного штаба Елена Криворучкина.

По ее словам, наибольший ущерб нанесен атмосферному воздуху, ущерб по этому направлению составляет более 924 млрд грн.

Читайте: Экологический ущерб Украины от войны составляет 36 миллиардов евро

При этом в Оперативном штабе отмечают, что сумма ущерба может значительно увеличиться после обработки всех зарегистрированных случаев, имеющих признаки экзопреступления, а также после проведения необходимых экспертиз по установлению экологического ущерба на оккупированных территориях.

В последствии доказательная база, собранная специалистами Оперативного штаба, будет использоваться в международных судебных процессах против РФ.

Напомним

В начале октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявлял, что с начала полномасштабного российского вторжения экологии Украине нанесен ущерб на 1 трлн грн, что составляет почти 36 млрд евро.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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