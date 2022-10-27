В «Дие» распродали военные облигации Луганск

С октября Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций в приложении «Дия». Сейчас военная облигация Луганска в «Дие» полностью распродана. Об этом сообщает пресс-служба «Дии» в Telegram.

Фото: if.tax.gov.ua

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Подробности

«Благодарим каждого, кто покупает облигации и поддерживает экономику и армию Украины. Теперь у владельцев облигации Луганск есть настоящий эксклюзив, ведь больше в действии именно эта облигация продаваться не будет», — говорится в сообщении.

Дата возврата средств

5 июля 2023 г.

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Напомним

Украина начала выпускать рыночные военные облигации 1 марта и с этого времени от их продаж в государственный бюджет было привлечено более 131 млрд грн.

Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.

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Источник: МинФин