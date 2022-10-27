Rewater — единорог современной криптоиндустрии

Сегодня мы поговорим о том, как смягчить последствия «падения» финансового рынка, и в частности криптовалютного. И почему время кризиса — лучшее время для разработки новых идей.

На фоне масштабного кризиса в криптовалютной индустрии портфель участников рынка значительно сократился.

Капитализация криптовалютного рынка сейчас ниже 1$ трлн, а эксперты объясняют такое снижение макроэкономическими показателями, в первую очередь, таким как постоянный рост инфляции, заставляющий центробанки всего мира бороться с ней (инфляцией) путем усиления монетарной политики.

Обрушение рынка не знает жалости и перспектива дальнейшего уменьшения капитализации криптовалют выглядит очень реальной. Это, в свою очередь, повлияло на внутрирыночное поведение его участников: криптоинвесторы начали недоверчиво относиться к проектам, IDO платформы приостановили запуск новых монет, а сами проекты, в основном, нервно ждут лучших времен.

Но сегодня давайте поговорим о тех, кто чувствует возможности, открываемые для нас любым кризисом.

Из интереснейших проектов стоит обратить внимание на проект Re:water, и не только потому, что его создала украинская команда, но и потому, что создатели Re:water прекрасно чувствуют тренды и понимают, куда движется мировой рынок.

Для тех, кто еще не знает. Rewater — конкурентная Мультистейкинговая Платформа, которая создана для объединения классических финансов с индустрией криптовалют.

Внимание! Это не просто еще одна криптовалюта. Это серьезный инфраструктурный проект, который собирает всю крипту в одном месте и позволяет людям повторно использовать токены, которые уже лежат в кошельках криптофанов.

Рассмотрим подробнее основные факты о Rewater:

Проект создал возможность делать депозиты или другими словами «стейкать» любые криптоактивы внутри Rewater и получать за это доход в токене $WTR.

Сейчас Rewater уже интегрирован с такими блокчейнами как: Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum, Fantom, Polygon, Harmony

На данный момент Rewater постепенно открывает возможность вводить активы в систему

Для того чтобы начать вам необходимо приобрести слот для депозита (NFT Tile). В этот слот вы можете положить свои токены (сделать стейк).

После этого необходимо активировать Tile и ждать, пока монета $WTR будет начислена на ваш стейк (периодичность начислений — 1−10 дней). На платформе Rewater это называется «Жду дождя».

Таких алгоритмических дождей будет от 70 до 140 в год, и каждый раз вы будете получать вознаграждение в $WTR.

Разработчики обещают, что в рамках маркетингового привлечения аудитории начисления для первых пользователей будут варьироваться от 400 до 1000% годовых.

Понятно, что это не будет продолжаться всегда, поскольку Алгоритм построен таким образом, что чем больше сумма общего стейка в системе, тем меньше будет начисление $WTR токена.

Первый дождь выпадет в день Листинга. Итак, если вы хотите получить наибольшие вознаграждения, вам нужно подготовиться заранее. Хорошая новость состоит в том, что проект уже раздает награды владельцам NFT Tiles.

Только представьте, сколько людей во всем мире потеряли свои активы во время «падения» криптовалютного рынка. Re:water предложил решение — не нужно снова инвестировать, просто переиспользуйте те токены, которые уже лежат на ваших кошельках.

Помимо современной системы для стейкинга Re:water предлагает своим пользователям нестандартный и инновационный подход к развитию криптоиндустрии. Дело в том, что после первых месяцев дождей Ревоте открыет нечто новое для всего криптомира — это конфликты и геймифицированный мультистейкинг.

Разработчики утверждают, что в системе люди смогут общаться, создавать альянсы и даже соперничать за собственность китов! То есть впереди, после активного набора аудитории, будет открыт функционал финансово-социальной сети для любителей криптовалют. Понятно, что все эти действия предусматривают комиссии и использование $WTR в качестве платежной единицы, что означает укрепление позиций $WTR токена на глобальном рынке.

Для более подробного ознакомления с проектом рекомендуем посетить сайт и социальные сети проекта.

Источник: МинФин