Главное за четверг: Ставки ЕЦБ, прогноз курса гривны и военные расходы

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания в четверг вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). Об том говорится в сообщении ЕЦБ.

Закон об увеличении военных расходов на 387 миллиардов подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в госбюджет-2022 (законопроект № 8126), предусматривающий увеличение военных расходов на 387 млрд грн.

Курс максимум 50 гривен за доллар и риски «банкопада» — прогноз основателя Concord Capital на 2023 год

Курс гривны в следующем году, вероятно, не пересечет предел в 50 грн/$. НБУ при этом способен удерживать текущий официальный курс 36,6 грн/$ по меньшей мере до середины следующего года или даже до конца войны. Об этом в интервью Forbes заявил основатель и владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Заместитель главы экономического комитета Рады рассказала, что будет с украинским Альфа Банком

Власти Украины намерены национализировать «Альфа Банк Украина» (Сенс Банк), у которого российские акционеры. Об этом рассказала народный депутат от «Слуга народа», заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

ДТЭК: Аварийные отключения света в Киеве и области в ближайшие дни будут продолжительнее

После очередных ударов российских военных по критической инфраструктуре в Киеве вводят более длительные экстренные отключения света. Об этом сообщили в компании ДТЭК «Киевские электросети».

Скачки курса евро. Чего ждать Украине от Риши Сунака. Си Цзиньпин и конец китайского чуда (видео)

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы из комментариев под прошлыми видео: Что обещает Украине премьерство Риши Сунака? Си Цзиньпин пошел на третий срок. Чего ждать миру и китайской экономике? Прогноз курса доллара и евро на период с 27 октября по 2 ноября.

Источник: МинФин