Банки ожидают сокращение кредитования населения

В течение следующего года банки ожидают, что кредиты домохозяйствам будут сокращаться. Кроме того, качество кредитного портфеля клиентов будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют данные Опроса об условиях банковского кредитования НБУ.

Фото: slovoidilo.ua

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Подробности

Спрос на кредиты популяции понижается три квартала подряд. Сокращение обусловлено преимущественно ухудшением потребительских настроений. Негативно на спрос на ипотеку влияли ценовые условия — оценки их влияния исторически самые высокие. Дополнительно падение спроса на ипотеку усилило неблагоприятные перспективы рынка недвижимости.

Регулятор отметил, что главным фактором падения спроса на потребительские кредиты было сокращение расходов на товары длительного потребления.

Участники опроса отметили значительный рост процентного, валютного и операционного рисков в ІІІ квартале 2022 года.

По результатам текущего опроса уровень одобрения заявок на розничное кредитование сократился. Банки ужесточили условия одобрения заявок на ипотеку: увеличили процентные ставки, залоговые требования и соотношение суммы кредита и стоимости ипотечного залога. В то же время финучреждения снизили срок и размер потребительского кредита, а также увеличили его стоимость, отметили в НБУ.

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Что будет дальше

В последующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют ограниченный рост объема корпоративных кредитов и ожидают дальнейшего сокращения розничного кредитования.

Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится, невзирая на умеренное улучшение оценок этого квартала.

Респонденты рассчитывают на рост фондирования в следующие 12 месяцев, в то же время прогнозируют более устойчивые притоки средств со стороны населения, чем бизнеса. В ближайшие три месяца банки ожидают усиления всех видов рисков, кроме риска ликвидности.

Источник: МинФин