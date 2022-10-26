У Зеленского работают над более удобным графиком ограничения электричества

Офис президента совместно с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Укрэнерго и Минэнерго работает над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель руководителя О П Кирилл Тимошенко в Telegram.

Фото: pixabay.com

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«Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны», — написал Тимошенко.

Напомним

Поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что в Киеве будут дорабатываться графики веерных отключений электроэнергии.

График отключений

Узнать время отключения по вашему адресу можно по этой ссылке.

Как диспетчеры Укрэнерго принимают решение о временном ограничении потребителей

Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений.

«В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей», — отметили в Укрэнерго.

Источник: МинФин