У Зеленского работают над более удобным графиком ограничения электричества
Офис президента совместно с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Укрэнерго и Минэнерго работает над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Об этом сообщил заместитель руководителя О П Кирилл Тимошенко в Telegram.
Фото: pixabay.com
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«Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны», — написал Тимошенко.
Напомним
Поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что в Киеве будут дорабатываться графики веерных отключений электроэнергии.
График отключений
Узнать время отключения по вашему адресу можно по этой ссылке.
Как диспетчеры Укрэнерго принимают решение о временном ограничении потребителей
Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений.
«В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей», — отметили в Укрэнерго.
Источник: МинФин