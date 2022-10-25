Credit Suisse выплатит штраф в 238 миллионов евро

Credit Suisse согласился выплатить штраф в размере 238 млн евро во Франции, чтобы урегулировать расследование по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Банк якобы поощрял богатых французских клиентов переводить свои активы в Швейцарию. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

0

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Французские власти обвинили Credit Suisse в поощрении богатых клиентов во Франции открывать банковские счета в Швейцарии в период с 2005 по 2012 год, которые в то время были вне досягаемости французского налогового органа.

«Визиты (со стороны коммерческого персонала Credit Suisse) проходили очень осторожно: в гостиницах, ресторанах и никогда в официальных зданиях», — сказал судья.

По его словам, за этот период Credit Suisse привлек 5000 французских клиентов, накопив активы на сумму около 2 млрд евро и получив прибыль в размере 65 млн евро.

Читайте: Падение Credit Suisse: почему мир снова оказался на пороге финансового кризиса

По данным финансовой прокуратуры, многие французские клиенты, которые в результате уклонялись от уплаты налогов, урегулировали свои дела отдельно.

Юрист Credit Suisse сказал, что банк согласился на урегулирование. Соглашение «подчеркнуло окончание усилий, предпринятых в течение многих лет для решения гораздо более серьезной проблемы, которая обсуждалась между Европейским Союзом и Швейцарией и привела к соглашениям о прозрачности банков».

Credit Suisse не признал свою вину по мировому соглашению.

Отмечается, что в прошлом году французский апелляционный суд обязал UBS выплатить 1,8 млрд евро за помощь богатым клиентам в уклонении от уплаты налогов.

Читайте также: Credit Suisse столкнулся с дефицитом капитала в размере $8 миллиардов

Предыстория

В начале октября топ-менеджмент Credit Suisse пытался убедить крупных клиентов, контрагентов и инвесторов в достаточной ликвидности на фоне опасений финансовой устойчивости банка. Акции Credit Suisse упали на 9% в начале торгов.

Заметив падение акций Credit Suisse более чем на 25% в прошлом месяце, исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кернер разослал служебную записку по всей компании, чтобы успокоить сотрудников по капиталу и ликвидности банка, пишет FT.

Кернер опроверг сообщение о том, что банк обращался к инвесторам по поводу потенциального привлечения дополнительного капитала.

Потенциальные инвесторы и покупатели обеспокоены тем, что инвестиционно-банковское подразделение компании могло скрыть дорогостоящие обязательства. Реструктуризация оставит в капитале Credit Suisse дыру в размере 4 млрд швейцарских франков, посчитали аналитики Deutsche Bank.

Банк должен представить план модернизации бизнеса для решения проблем инвесторов 27 октября вместе с результатами третьего квартала.

Источник: МинФин