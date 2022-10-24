Главное за понедельник: Розыск экс-главы НБУ и лишение права голоса российских акционеров

Курс доллара и евро: что подстрахует гривну на этой неделе

В конце октября начинают истекать сроки первых 3-месячных вкладов, на которых граждане размещали купленную у банков валюту. Если у граждан не будет проблем со снятием денег, этот инструмент действительно сможет уменьшить давление на гривну.

НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц АБ «Укргазбанк», причастных к хищению более 200 млн грн. Среди них экс-председатель правления банка, а также бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Нацбанк лишил российских акционеров права голоса в трех украинских банках

Национальный банк Украины временно лишил российских акционеров права голоса в банках Форвард, Украинский капитал и Первый инвестиционный банк.

НАБУ сообщило о подозрении главе Счетной палаты Пацкану

Сотрудники НАБУ и САП сообщили народному депутату 8 созыва о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье.

Источник: МинФин