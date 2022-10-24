Глава Счетной палаты о подозрении: считаю необоснованным

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным. Об этом он написал в Фейсбуке.

Фото: ukrinform.ru

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Позиция Пацкана

«Речь идет о деле многолетней давности. Еще до того, как я возглавил Счетную палату. С тех пор тема с официально задекларированной и непригодной для проживания квартирой периодически тиражируется заинтересованными лицами.

Моя позиция остается неизменной. Несмотря на проверки Счетной палатой использования средств налогоплательщиков государственными органами и неоднократными попытками заинтересованных лиц помешать этим проверкам, не стану никого обвинять, а буду защищать свою честь, достоинство и репутацию в установленном законом порядке. В свою очередь надеюсь на беспристрастность действий НАБУ и САП», — заявил Пацкан.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что сотрудники НАБУ и САП сообщили народному депутату 8 созыва о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье.

Источник: МинФин