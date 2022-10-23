В JPMorgan допустили рост цен на нефть до $150 в 2023 году

В JPMorgan допустили рост цен на нефть до $150 в следующем году в случае, если предложение на рынке будет ограничено. Об этом пишет Business Insider.

Фото: depositphotos.com

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Цены на нефть

Недоинвестированность отрасли может привести к дефициту нефти на рынке на протяжении следующих десяти лет, заявил в интервью для S&P Global руководитель глобального отдела сырьевой стратегии JPMorgan Кристиан Малек.

Прогноз на 2023 год основывается на предположении, что страны ОПЕК+ не смогут достигнуть запланированного объема добычи, добыча сланцевой нефти в США также замедлится, а спрос на ископаемое топливо, наоборот, будет расти.

Кроме того, Малек указал на то, что даже после роста цен на нефть на 40% в этом году отрасль по-прежнему остается недоинвестированной, что в будущем также негативно отразится на балансе спроса и предложения.

Читайте: JPMorgan cпрогнозировал рост цены на нефть до $150 за баррель

По оценкам эксперта, спрос к 2030 году превысит уровень 2019 года на 7,1 млн баррелей в сутки. Дефицит предложения при этом достигнет 700 тыс. баррелей в сутки.

«Нефть — это действительно то место, где мы видим наибольшую потребность в дополнительных инвестициях — как для поддержания существующей производственной базы, так и для ее увеличения», — заявил стратег JPMorgan.

В банке разработали также другой сценарий, который предполагает наступление рецессии в 2023 году. В этом случае цены на нефть будут держаться на уровне $80 за баррель.

Прогнозы экспертов

Ранее свои прогнозы по цене нефти марки Brent скорректировали аналитики Goldman Sachs. В банке теперь ожидают, что в четвертом квартале один баррель нефти этого сорта будет стоить $110, а не $100, как предполагалось до этого.

Эксперты также повысили свою оценку стоимости нефти в первом квартале 2023 года со $108 до $115 за баррель.

В Goldman Sachs пересмотрели прогнозы после того, как ОПЕК+ сократила квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки.

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Источник: МинФин