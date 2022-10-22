В результате атак за последние две недели РФ нанесла ущерб на миллиарды долларов — глава Минэнерго

Россия нанесла удар по меньшей мере половине тепловых генерирующих мощностей Украины. В результате атак с 10 октября ущерб нанесен на миллиарды долларов. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters.

Фото: meta.ua

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Подробности

Он отметил, что 30−40% всей энергетической инфраструктуры Украины пострадали от атак, которые были направлены на разрушение энергосистемы Украины. По его словам, несмотря на обстрел не все пострадавшие энергоблоки полностью прекратили работу.

«Это довольно большая мощность. Могу вам сказать, что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал он, отвечая на вопрос о масштабах ущерба.

Галущенко отметил, в результате атак на этой неделе по ряду тепловых электростанций Украина потеряла 4000 МВт генерирующих мощностей.

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На прошлой неделе Россия активизировала свои воздушные атаки на Украину, используя ракеты и беспилотники для поражения Киева, и других крупных городов, и энергетической инфраструктуры.

«Мы видим, что они обстреляли ряд новых объектов, но также наносили атаки по объектам, которые уже были обстреляны ранее, чтобы полностью их уничтожить», — заявил Галущенко.

Выход есть

По его словам, импорт электроэнергии может быть одним из вариантов выхода Украины из кризиса, и что некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

Источник: МинФин