Известный трейдер спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч в следующем году
Стоимость биткоина достигнет $100 000 в 2023 году на фоне приближающегося халвинга (процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты). Об этом заявил известный трейдер Тон Вейс в интервью Kitco.
Фото: pixabay.com
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Он также предупредил о возможности падения цены первой криптовалюты до уровня $14 000 перед бычьим рынком.
По словам Вейса, двигателем роста могут стать потоки капитала из Европы в США и синдром упущенной выгоды.
«Они упустили свой шанс поймать минимум в 2018 году. Это еще одна возможность. Если биткоин когда-нибудь опустится ниже $10 000, инвесторы немедленно воспользуются этим», — пояснил трейдер.
Он также отметил децентрализованность и устойчивость к цензуре биткоина. По словам Вейса, эти характеристики обеспечат активу массовое принятие.
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Напомним
Глава криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц заявил о том, что биткоин подорожает, если Федеральная резервная система США откажется от агрессивного повышения ставок для борьбы с инфляцией.
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Источник: МинФин