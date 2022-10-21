ІКЕА выделит 1,7 миллиона евро для поддержки гуманитарных проектов в Украине

ІКЕА выделит 1,7 млн. евро для поддержки гуманитарных проектов в Украине. Об этом пишет The Village.

Фото: epravda.com.ua

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Поддержка Украины

Эта поддержка включает 1,5 миллиона евро для центров размещения внутренних переселенцев по всей Украине; 17 000 евро для центров временного размещения и реабилитации Kolping в Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.

Деньги также выделят Красному Кресту Украины на продуктовые наборы и продукты в центрах размещения для женщин и детей в Черновцах, Днепре и Виннице.

И еще 31 000 евро выделили для обустройства модульных домов в Бучанском районе (Киевская область), где люди могут оставаться до тех пор, пока не станет безопасно возвращаться домой и их дома не будут реконструированы.

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Напомним

IKEA вышла с российского рынка, в июне компании заявили, что продают все фабрики в России и сокращают штат сотрудников на производствах.

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Источник: МинФин