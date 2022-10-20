Курс валют на вечер 19 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подешевел на 17 копеек в покупке продаже.
Фото: pixabay.com
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Валюта
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Открытие 19 октября
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Закрытие 19 октября
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Изменения
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доллар
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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евро
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35,91/36,27
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35,74/36,10
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17/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,30−40,89 грн. Евро покупают за 38,40 грн, а продают за 39,35 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,65−40,80, евро — 39,00−39,25 грн.
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Источник: МинФин