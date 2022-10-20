Курс валют на вечер 19 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подешевел на 17 копеек в покупке продаже.

Фото: pixabay.com

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Валюта Открытие 19 октября Закрытие 19 октября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 35,91/36,27 35,74/36,10 17/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,30−40,89 грн. Евро покупают за 38,40 грн, а продают за 39,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 40,65−40,80, евро — 39,00−39,25 грн.

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Источник: МинФин