Компьютер Mac, которым пользовался Стив Джобс, продадут на аукционе за $300 тысяч

Macintosh SE, принадлежавший Стиву Джобсу, хотят продать на аукционе за $300 тысяч. Об этом пишет Appleisider.

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Как известно, соучредитель Apple пользовался им во время работы в NeXT.

Описывается, что компьютер был сконфигурирован для использования помощником Джобса в конце 1987 — начале 1988 года.

На жестком диске внутри машины содержатся данные, связанные с его рабочим графиком, включая списки задач, работу по подбору персонала, путешествия и подробности пропущенной встречи с королем Карлом III, известным в то время как принц Уэльский.

Последней задачей, для которой Macintosh использовался перед тем, как его передали текущему владельцу, был маркетинговый проект в 1994 году.

Аукцион Bonhams's History of Science and Technology состоится в прямом эфире 26 октября.

В перечне лотов оценка Macintosh SE составляет от $200 тысяч до $300 тысяч. Лот включает жесткий диск на 20 Мб, дополнительный резервный диск, клавиатуру и мышь.

Помимо раритетного Macintosh SE на аукционе будут выставлены и другие вещи Джобса. Среди них — визитки предпринимателя времен его работы в Pixar стоимостью по $2−3 тыс. и отчет по производительности за подписью изобретателя, который оценивают в $6−7 тыс.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин