Маск выпустит парфюм с ароматом «сущности отвратительного желания»
Основатель компаний Tesla и SpaceX и миллиардер Илон Маск выпустит парфюм под названием Burnt Hair («Сожженные волосы») с ароматом «сущности отвратительного желания». Об этом он сообщил в Twitter, сменив описание профиля на «Продавец парфюмерии».
Фото: epravda.com.ua
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Шутки Маска
В конце сентября Илон Маск в шутку написал в Twitter, что собирается выпустить аромат для мужчин Burnt Hair, который «поможет выделиться из толпы» и «быть замеченным во время прогулки по аэропорту».
The finest fragrance on Earth!https://t.co/ohjWxNX5ZC pic.twitter.com/0J1lmREOBS
— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022
Позже в октябре предприниматель сообщил, что все-таки выпустит такой аромат.
Также добавил, что его переход в парфюмерный бизнес был неизбежен, учитывая его фамилию (Musk в переводе с английского обозначает «мускус» — ароматическое вещество, которое часто используется в парфюмерии).
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Старт продаж парфюма Burnt Hair Илона Маска начался 12 октября, запуск предприниматель также анонсировал в Twitter.
На странице товара на сайте компании The Boring Company, основанной Маском и специализирующейся на строительстве объектов инфраструктуры и тоннелей, указано, что парфюм может быть доставлен покупателям только в первом квартале 2023 года.
В Twitter Маск добавил, что парфюм можно оплатить «мемной» криптовалютой Dogecoin. Через шесть часов после объявления о запуске парфюма Burnt Hair Маск сообщил, что в первый день продаж было продано около 10 000 флаконов.
Источник: МинФин