Где работают украинские беженцы в Польше, Чехии и Румынии — исследование EWL

82% беженцев из Украины не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% — в Румынии. Больше половины планируют или уже имеют работу: в Польше процент желающих составляет 63%, в Чехии — 52%. В Румынии менее трети украинских беженцев готово работать. Об этом говорится в исследовании миграционной платформы EWL.

Фото: slovoidilo.ua

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Польша

Чаще всего беженцы из Украины выбирают работу в Польше из-за культурной и географической близости и друзей или родственников в этой стране, а также из-за того, что Польша была самым популярным направлением работы и жизни для экономических мигрантов к войне. Ее рынок труда — наиболее понятный для украинцев. Так тенденция сохранилась и после 24 февраля.

Кроме того, Польша первой быстро упростила процедуру легализации и трудоустройства беженцев из Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,36 млн.

беженцев из Украины получили в Польше временную охрану по состоянию на сентябрь. Министерство труда и социальной Польши рапортует о 430 тыс. трудоустроенных беженцев из Украины с начала полномасштабного вторжения. То есть около 2/3 всего количества беженцев трудоспособного возраста (670 тыс.) имеют работу.

Большинство беженцев из Украины работают на физической работе, которую можно

получить без знания польского языка и опыта. В основном — это сфера:

логистики,

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,

предприятия электроники и автомобильной отрасли,

сфера услуг.

Почти половина беженцев из Украины в Польше (51%) получают зарплату от 500 до 1000 евро нетто (19,5 — 39 тыс. грн).

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Чехия

Чехия, как и до полномасштабного вторжения, остается одной из главных стран трудовой миграции граждан Украины. В настоящее время страна предоставила убежище более 400 тыс. украинцев, по информации Чешской ассоциации регионов.

В Министерстве труда и социальной политики Чехии по состоянию на август отчитываются более 101 тыс. украинских беженцев, которые нашли работу в стране. Причем, в основном — это работа на длительный срок.

Украинские беженцы в Чехии зарабатывают в среднем 770−1250 евро в месяц (28 — 45 тыс. грн). Больше работы сейчас — на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли.

Румыния

В отличие от Польши и Чехии, беженцы из Украины выбирали Румынию прежде всего из-за членства этой страны в НАТО (64%) в качестве временного убежища. Больше всего в Румынию приехало из беженцев с севера и юга Украины — из самых горячих точек войны в Украине.

Далее треть всех беженцев планировали переезд в Польшу из-за опасений с поисками работы в Румынии. Только 27% беженцев планировали найти работу именно в Румынии. В настоящее время в стране работает около 2 тыс. украинских беженцев. В основном, это физическая работа на предприятиях автомобильной отрасли со средней зарплатой 400−500 евро (14,5−18 тыс. грн).

«Сейчас украинские беженцы имеют возможность работать практически в каждой

стране Европы по упрощенной процедуре трудоустройства. Поэтому они

пользуются такой возможностью и мигрируют, чтобы найти лучшую работу и условия

проживание. В то же время работодатели в Польше, Чехии, Румынии, Германии или

Голландии охотно берут на работу беженцев из Украины», — рассказала Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы

EWL.

Она также отметила, что большая часть беженцев из Украины идет работать, несмотря на то, что в европейских странах они могут рассчитывать на социальные выплаты.

Источник: МинФин