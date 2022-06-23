Ограничения на поставки газа из России: Германии переходит в «чрезвычайный режим»

Роберт Хабек запустил второй из трех этапов антикризисного плана.Министр экономики Германии Роберт Хабек в четверг запустил второй из трех этапов антикризисного плана по решению серьезных проблем с поставками газа. Таким образом, крупнейшая экономика Европы будет переведена в «аварийный режим». Решение связано с ограничениями на поставки газа из России.

«Мы находимся в экономической конфронтации с Россией», — сказал Хабек журналистам. Политик призвал немцев сократить потребление газа, пишет Первая Лента со ссылкой на Bloomberg.

Повышенный уровень опасности дает правительству возможность ввести правила, которые позволят энергетическим компаниям повышать цены на энергию для домов и предприятий. Некоторые угольные электростанции могут быть перезапущены, чтобы минимизировать потребление газа. Следующий, третий этап антикризисного плана призван дать государству полный контроль над распределением энергии.

На прошлой неделе «Газпром» объявил об ограничении поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток — 1», мотивируя это задержкой ремонтных работ, проводимых Siemens.

Роберт Хабек заявил в среду, что ограничения поставок газа из России в Европу по газопроводу «Северный поток-1», недавно принятые Москвой, являются «атакой», направленной на то, чтобы «посеять хаос на европейском энергетическом рынке».

Ранее мы сообщали, что Запад замешан в агрессии России против Украины.