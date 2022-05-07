Сбербанк продает «дочку» в Казахстане

Российский Сбербанк продает казахстанскую дочку. Причина — санкции. Об этом пишет Frank Media.

Фото: delo.ua

1

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram :

главные новости об инвестициях и финансах

Кто претендент

Пока основной претендент на дочку Сбербанка — принадлежащий правительству Казахстана холдинг «Байтерек», который может выкупить банк вместе с партнером — Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал финансист.

Как сообщает издание, условия сделки еще обсуждаются.

Один источник утверждает, что сумма сделки вряд ли превысит 0,3−0,5 капитала, что составляет около $250−425 млн. Второй также называл ранее сумму в этом диапазоне.

Важным условием выхода Сбербанка с этого рынка — возможность вернуть межбанковские кредиты (МБК) на 150 млрд рублей, выданные дочернему банку незадолго до начала войны с Украиной.

Читайте также: Российские Сбербанк (МР Банк) и Проминвестбанк поставили на ликвидацию (дополнена)

«Это обязательное условие, на котором настаивает Сбербанк при заключении сделки. МБК должны вернуть», — говорит один из них.

По словам одного из собеседников, после санации «Сбербанка Казахстан» государственным холдингом «Байтерек», «приблизительно через год» возможна приватизация этого актива.

«В пользу местного игрока, не российского», — добавляет он.

Несколько собеседников, интересовавшихся покупкой казахстанских бизнесов попавших под санкции российских банков, утверждают, что регулятор Казахстана против участия капитала с корнями из России в приобретении этих активов.

Напомним

6 мая закрыл сделку по продаже казахстанской «дочки» Альфа-банк — его бизнес был выкуплен местной кредитной организацией «ЦентрКредит».

Источник: МинФин