Япония расширит санкции против российских банков — премьер-министр

Япония расширит режим санкций против России за ее агрессию в Украине. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, пишет японская газета «Майничи».

Фото: bbc.com

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Как сообщается, страна планирует заморозить активы около 140 физических лиц, ввести эмбарго на экспорт почти 70 российских военных предприятий, расширить эмбарго на импорт в Россию передовых технологий, запретить поставки квантовых компьютеров.

Япония планирует сокращать и энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1».

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Экспорт в Россию товаров с использованием передовых технологий, таких как квантовые компьютеры, также будет запрещен, сказал он, завершив турне по пяти странам, в ходе которого он также посетил Индонезию, Вьетнам, Таиланд и Италию.

Санкции против РФ

Ранее Япония уже ввела ограничения на операции с Банком России, заморозила активы россиян, связанных с правительством, а также российских олигархов. А также заблокировала активы Сбербанка, Альфа-банка, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие» и их дочерних компаний в Японии.

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Источник: МинФин