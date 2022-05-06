НБУ запретил гражданам и резидентам РФ управлять небанковскими финкомпаниями в Украине
Национальный банк Украины продолжает принимать меры, чтобы предупредить возможное влияние агрессора на деятельность участников рынка небанковских финансовых услуг. Об этом идет речь на сайте НБУ.
фото: ubr.ua
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Запрет Нацбанка
Регулятор запретил гражданам РФ, а также лицам, постоянно проживающим в РФ, и российским компаниям, которые являются собственниками существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых, финансовых, факторинговых компаниях и других поставщиках небанковских финансовых услуг, прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией.
Решение действует до отмены или прекращения военного положения в Украине.
Право голоса можно передать доверенному лицу
«Финкомпании, в которых владельцами существенного участия являются граждане РФ или компании, зарегистрированные в РФ, могут обратиться в Национальный банк для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса», — сообщает регулятор.
Для этого необходимо подать предложения о не менее двух кандидатурах, а также документы для идентификации таких физлиц и оценки их деловой репутации. Доверенными лицами не могут быть граждане РФ и лица, имеющие постоянное место жительства в РФ.
Решение о назначении доверенного лица будет приниматься Нацбанком в течение 30 рабочих дней в случае представления полного пакета документов и соответствия требованиям к доверенному лицу, определенному регулятором.
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Как ранее писал «Минфин», 273 украинских компаний и организаций имеют связи с 251 российским предприятием.
Кроме того, 40 украинских компаний из проанализированного перечня, входят в известные финансово-промышленные группы или группы компаний.
Автор:
Журналист
Светлана Тартасюк
Пишет на темы:
Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции
Источник: МинФин